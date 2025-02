ENASARCO: minimali e massimali in vigore dal 1° gennaio 2025

Con un recente comunicato la Fondazione ENASARCO ha reso noti gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali validi dal 1° gennaio 2025.

Gli importi sono stati aggiornati da Enasarco a seguito della pubblicazione, da parte dell’Istat, del tasso di variazione annua dell’indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

In particolare, per gli Agenti plurimandatari il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 30.057 euro, mentre il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 507 euro.

Per gli Agenti monomandatari, invece, il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 45.085 euro, e il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 1.011 euro.