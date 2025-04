Editoria: istruzioni per il recupero quote TFR durante la CIGS con contratto di solidarietà

Con Messaggio n. 1348 del 22 aprile l'Inps fornisce indicazioni operative per il recupero tramite conguaglio, da parte dei datori di lavoro ed in particolare per le imprese del settore dell’editoria con dipendenti giornalisti coinvolti in trattamenti di integrazione salariale straordinaria (CIGS) con contratto di solidarietà, delle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a causa della riduzione dell’orario di lavoro.

Il recupero del TFR maturato può essere effettuato unicamente dopo un termine sospensivo di 90 giorni (o di 120 giorni nel caso di ulteriori trattamenti). Il termine inizia con la fine del periodo di fruizione della CIGS, o di un ulteriore trattamento straordinario, e durante questo periodo il diritto di credito del datore di lavoro rimane sospeso.

Dato che la norma non prevede un termine di decadenza, precisa l'Inps, il recupero può essere effettuato solo dopo che il periodo sospensivo si è concluso.

Per procedere, il datore di lavoro dovrà utilizzare il codice di conguaglio “L045” nel flusso UNIEMENS. Il recupero avverrà tramite conguaglio contabile.