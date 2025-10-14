Rating MCC on demand 1100 - Clicca per maggiori informazioni!
Martedì 14 ottobre 2025
Disponibili gli avvisi bonari per lavoratori autonomi e datori di lavoro agricolo

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
Lo rende noto l'Inps, con il messaggio n. 2955 del 6 ottobre.
In particolare, nel Cassetto previdenziale del contribuente, sono disponibili gli avvisi bonari relativi ai datori di lavoro di manodopera agricola e ai lavoratori autonomi agricoli.

Gli avvisi bonari descrivono nel dettaglio il residuo debito dei contributi previdenziali e assistenziali e delle somme aggiuntive, riferiti:

  • al 2024 per i lavoratori autonomi
  • al III e IV trimestre del 2023 e del I e II trimestre del 2024 per i datori di lavoro agricolo.

L'Inps ricorda che qualora il contribuente abbia già provveduto al versamento delle somme indicate nell’avviso, può comunicarlo tramite il Cassetto previdenziale.
Fonte: https://www.inps.it

