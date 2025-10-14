Disponibili gli avvisi bonari per lavoratori autonomi e datori di lavoro agricolo

Lo rende noto l'Inps, con il messaggio n. 2955 del 6 ottobre.
In particolare, nel Cassetto previdenziale del contribuente, sono disponibili gli avvisi bonari relativi ai datori di lavoro di manodopera agricola e ai lavoratori autonomi agricoli.
Gli avvisi bonari descrivono nel dettaglio il residuo debito dei contributi previdenziali e assistenziali e delle somme aggiuntive, riferiti:
L'Inps ricorda che qualora il contribuente abbia già provveduto al versamento delle somme indicate nell’avviso, può comunicarlo tramite il Cassetto previdenziale.
