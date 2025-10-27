SimpleProf 1100 - Clicca per maggiori informazioni!
Lunedì 27 ottobre 2025
Dimissioni dei genitori lavoratori: convalida obbligatoria anche nel periodo di prova

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
Nella Nota n. 14744 del 13 ottobre 2025, il Ministero ha chiarito che le dimissioni della lavoratrice in gravidanza ovvero di un genitore nei primi tre anni di vita del bambino devono essere convalidate dall’Ispettorato del lavoro o dall’Ufficio ispettivo del lavoro territorialmente competente, a norma dell’art. 55, comma 4, del d.lgs. n. 151/2001, anche se presentate durante il periodo di prova.
Fonte: https://www.lavoro.gov.it

