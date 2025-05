Denuncia e comunicazione di infortunio con i nuovi applicativi dal 23 maggio

Con Avviso del 14 maggio l'Inail informa che, per esigenze tecniche, il termine per l'aggiornamento degli applicativi Comunicazione di infortunio e Denuncia/Comunicazione di infortunio, previsto per il 16 maggio 2025, è posticipato al 23 maggio 2025.

La cronologia delle versioni e la documentazione tecnica aggiornata per l’invio offline degli adempimenti, spiega l'Istituto, sono già disponibili ai percorsi:

Home > Atti e documenti > Assicurazione > sezione Prestazioni > Denuncia infortunio

Home > Atti e documenti > Prevenzione > Comunicazione di infortunio

La versione aggiornata degli applicativi, resa nota dall'inali con avviso del 16 aprile scorso, prevede l'inserimento di un nuovo campo obbligatorio per l’acquisizione dell’informazione relativa all’eventuale accadimento dell’evento lesivo in cantiere.

L’inserimento dell’informazione “Attività svolta in cantiere” è finalizzato anche alla gestione della patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili.