Denunce di infortunio: l'Inail aggiorna la classificazione delle professioni

Con Avviso pubblicato sul portale istituzionale l'Inail informa dell'aggiornamento della classificazione delle professioni relativa ai servizi online di comunicazione di infortunio, denunce di infortunio, malattia professionale e silicosi/asbestosi.

In particolare, è stata eliminata la voce professionale ISTAT “1.1.2.4.5.6-direttore di scuola d’arte”, già presente con codice 1.1.2.4.5.3 e medesima descrizione, dalla classificazione delle professioni Istat-CP2021.

Oltre alla tabella utilizzata per i 4 servizi online, sono state aggiornate le cronologie delle versioni, i manuali utente e le documentazioni tecniche per l’invio offline dei quattro adempimenti che riportano l’informativa.

I file sono disponibili ai seguenti percorsi: