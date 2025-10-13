Progetto di Distribuzione nelle esecuzioni immobiliari 1100 - Clicca per maggiori informazioni!
Lunedì 13 ottobre 2025
Denunce di infortunio: l'Inail aggiorna la classificazione delle professioni

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
Con Avviso pubblicato sul portale istituzionale l'Inail informa dell'aggiornamento della classificazione delle professioni relativa ai servizi online di comunicazione di infortunio, denunce di infortunio, malattia professionale e silicosi/asbestosi.
In particolare, è stata eliminata la voce professionale ISTAT “1.1.2.4.5.6-direttore di scuola d’arte”, già presente con codice 1.1.2.4.5.3 e medesima descrizione, dalla classificazione delle professioni Istat-CP2021.
Oltre alla tabella utilizzata per i 4 servizi online, sono state aggiornate le cronologie delle versioni, i manuali utente e le documentazioni tecniche per l’invio offline dei quattro adempimenti che riportano l’informativa.

I file sono disponibili ai seguenti percorsi:

  • Home > Atti e documenti > Moduli e modelli > Prevenzione > Comunicazione di infortunio - sezioni Comunicazione di infortunio - supporto al servizio online e Comunicazione infortunio - Tabelle di decodifica dei dati
  • Home > Atti e Documenti > Moduli e modelli > Assicurazione > sezione Prestazioni > Denuncia infortunio > sezioni Denuncia/Comunicazione di infortunio - Supporto al servizio online e Denuncia di infortunio - Tabelle di decodifica dei dati
  • Home > Atti e Documenti > Moduli e modelli > Assicurazione > sezione Prestazioni > Denuncia malattia professionale > sezioni Denuncia di malattia professionale - supporto al servizio online, Denuncia silicosi/asbestosi - supporto al servizio online e Denuncia di malattia professionale/silicosi asbestosi - Tabelle di decodifica dei dati.
Canali RSS