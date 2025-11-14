GOBID 1100 - Clicca per maggiori informazioni!
Venerdì 14 novembre 2025
Datori di lavoro settore marittimo e aviazione civile: novità dal 1° gennaio

Con Messaggio n. 3368 del 10 novembre l'Inps informa che, dal 1° gennaio 2026, per i datori di lavoro del settore marittimo e dell'aviazione civile non sarà più facoltativa la scelta dell'applicazione del sistema di anticipazione e conguaglio per le prestazioni previdenziali diverse dalla malattia.
Da gennaio, infatti, tali soggetti dovranno obbligatoriamente applicare il sistema ordinario di anticipazione e conguaglio per le seguenti prestazioni, diverse dalla tutela per la malattia:

  • congedo di maternità;
  • congedo di paternità (alternativo e obbligatorio);
  • congedo parentale;
  • riposi giornalieri per allattamento;
  • permessi legge 104/1992;
  • congedo straordinario per assistenza familiari con disabilità grave;
  • donazione sangue e/o midollo osseo.

L'Istituto continuerà ad essere erogate in modalità diretta le seguenti prestazioni del settore marittimo:

  • indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale;
  • indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare;
  • indennità per inabilità temporanea per lavoratori marittimi in continuità di rapporto;
    temporanea inidoneità all'imbarco per malattia comune (legge "Focaccia").

Le aziende dovranno richiedere il codice autorizzazione "2G" (se non già posseduto), anticipare le prestazioni ai dipendenti e procedere al conguaglio tramite denuncia contributiva UNIEMENS.

Per i lavoratori marittimi, precisa l'Inps, il conguaglio riguarda solo quelli in continuità di rapporto di lavoro o con evento verificatosi durante la vigenza del rapporto.
