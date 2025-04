Dal 16 maggio nuova versione degli applicativi Denuncia/Comunicazione di infortunio

Lo ha reso noto l'Inail, con Avviso del 16 aprile pubblicato sul proprio portale.

La nuova versione aggiornata degli applicativi contiene un nuovo campo obbligatorio per l’acquisizione dell’informazione relativa all’eventuale accadimento dell’evento lesivo in cantiere.

L’inserimento dell’informazione “Attività svolta in cantiere” è finalizzato anche alla gestione della patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili.

Gli interessati, pertanto, per l’inoltro di comunicazioni e denunce/comunicazioni in modalità offline o in cooperazione applicativa, dovranno adeguare i propri sistemi entro il prossimo 15 maggio.

Le cronologie delle versioni, contenenti i dettagli delle modifiche e le documentazioni tecniche aggiornate per l’invio offline dei due adempimenti citati, sono disponibili seguendo i percorsi: