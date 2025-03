Da aprile i titoli di Stato esclusi dal calcolo ISEE

A seguito dell’approvazione del nuovo modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e delle relative istruzioni per la compilazione, dal mese di aprile sarà possibile escludere dai calcoli dell’ISEE i titoli di Stato , i buoni fruttiferi postali (inclusi quelli trasferiti allo Stato) e i libretti di risparmio postale , per un importo massimo di 50mila euro per nucleo familiare. Lo prevede l'art. 1, comma 1, lettera d), numero 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2025, n. 13, entrato in vigore il 5 marzo 2025, che recepisce l'articolo 1, comma 183, della legge di bilancio 2024.

RAVVEDIMENTO SPECIALE 'TOMBALE': versione Excel Programma in Microsoft Excel per la gestione del ravvedimento speciale da concordato preventivo biennale ex art. 2-Quater, DL 113/2024, con le seguenti funzionalità:



- importazione dei dati dal file csv predisposto dall’Agenzia delle Entrate (con verifica della correttezza degli importi nello stesso presenti);

- calcolo delle imposte sostitutive per l’adesione al c.d. “ravvedimento speciale 2024 (ex art. 2-quater del DL 113/2024);

- calcolo degli importi delle rate, con determinazione degli interessi;

- produzione degli F24 dei versamenti in pdf (con possibilità di scelta di effettuare i versamenti delle imposte sostitutive sul reddito, per i soggetti in “trasparenza”, da parte dei soci o della società). a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

Deducibilità costi auto non strumentali anno 2025 (periodo d'imposta 2024) Foglio di lavoro MS Excel per il calcolo della deducibilità fiscale dei costi auto, utilizzabile per beni in proprietà, leasing, noleggio o comodato; in ambito aziendale o per uso promiscuo, con soggetto impresa o agente. a cura di: Studio Meli e Studio Manuali