Martedì 21 ottobre 2025
Cumulo pensione-redditi da lavoro autonomo: istruzioni Inps sulla dichiarazione dei redditi 2024

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
Con Messaggio n. 3036 del 13 ottobre l'Inps chiarisce che i titolari di pensione con decorrenza compresa entro il 2024, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a dichiarare entro il 31 ottobre 2025 (data di scadenza della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024) i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2024.

Nel messaggio l'Istituto, oltre a chiarire le categorie di pensionati esclusi dall'obbligo di dichiarazione in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, fornisce informazioni in merito a:

  • pensioni di inabilità/invalidità per gli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici;
  • dichiarazione per gli iscritti all’INPGI;
  • dichiarazione per i pensionati che svolgono lavoro sportivo;
  • magistrati onorari confermati che non esercitano l’opzione per il regime di esclusività;
    redditi da dichiarare;
  • modalità di presentazione della dichiarazione.
