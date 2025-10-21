Cumulo pensione-redditi da lavoro autonomo: istruzioni Inps sulla dichiarazione dei redditi 2024

Con Messaggio n. 3036 del 13 ottobre l'Inps chiarisce che i titolari di pensione con decorrenza compresa entro il 2024, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a dichiarare entro il 31 ottobre 2025 (data di scadenza della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024) i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2024.
Nel messaggio l'Istituto, oltre a chiarire le categorie di pensionati esclusi dall'obbligo di dichiarazione in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, fornisce informazioni in merito a:
