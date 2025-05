Conversione permesso di soggiorno: ok al lavoro non stagionale in attesa della risposta

Con Circolare n. 10 del 5 maggio 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti circa la possibilità, per i lavoratori stranieri titolari di un permesso di soggiorno rilasciato per lavoro stagionale, di svolgere attività lavorativa non stagionale, in attesa della decisione da parte dello sportello unico immigrazione sulla domanda di conversione.

L'intento della norma è quello di evitare situazioni di lavoro irregolare o disoccupazione involontaria, garantendo la possibilità di continuare a lavorare mentre si attende la conversione del permesso di soggiorno.

Ai sensi dell'art. 5, comma 9-bis, del D.lgs. n. 286/1998, è possibile iniziare l'attività lavorativa a carattere non stagionale, non solo in attesa del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, ma anche mentre si attende la risposta sulla domanda di conversione del permesso. La domanda di conversione, come quella del rinnovo, spiega il Ministero, rappresenta infatti un procedimento amministrativo che non preclude la regolarità del soggiorno e il diritto di lavorare.

Restano ferme le altre condizioni previste dalla legge, ovvero che sia stata presentata la domanda di conversione e che sia stata rilasciata la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della domanda di conversione. In caso di lavoro subordinato, è richiesto l'invio telematico del modello Unilav, mentre per il lavoro domestico è necessaria la denuncia del rapporto di lavoro all'Inps.