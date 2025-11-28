Progetto di Distribuzione nelle esecuzioni immobiliari 1100 - Clicca per maggiori informazioni!
Venerdì 28 novembre 2025
Contribuzione figurativa per lavoratori in aspettativa per incarichi elettivi e sindacali

AteneoWeb S.r.l.
Con il Messaggio n. 3505 del 21 novembre l’Inps fornisce importanti chiarimenti sulla documentazione necessaria per ottenere la contribuzione figurativa destinata ai lavoratori che assumono incarichi pubblici elettivi o cariche sindacali, e che per tale motivo vengono collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato.

L’Istituto precisa che, per poter riconoscere l’accredito figurativo, è indispensabile verificare l’atto con cui il datore di lavoro ha disposto l’aspettativa: un documento datato, firmato in modo completo e con data antecedente all’inizio del periodo di aspettativa concesso. 

Il Messaggio chiarisce anche in quali casi è possibile presentare una documentazione sostitutiva quando il provvedimento di collocamento in aspettativa originario non è disponibile, e ricorda che, per quanto riguarda le cariche sindacali, l’incarico deve essere conferito tramite un atto scritto che attesti un’investitura formale.
