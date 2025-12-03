Con Circolare n. 148 del 28 novembre l'Inps fornisce istruzioni sul contributo economico, introdotto dal DL Coesione, in favore delle imprese avviate dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 nei settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, da persone disoccupate che non hanno compiuto i 35 anni di età.

Per poter accedere al beneficio è necessario presentare domanda entro 30 giorni dall’avvio dell’attività imprenditoriale o, nell’ipotesi in cui l’avvio dell’attività sia antecedente alla data di pubblicazione della circolare, entro 30 giorni da quest’ultima data.

La domanda può essere presentata esclusivamente attraverso il servizio online, disponibile tramite il “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” (selezionando “Incentivo decreto Coesione”).

L’incentivo, previsto dall’articolo 21, comma 3, del decreto Coesione, è costituito da un contributo economico di importo pari a 500 euro mensili corrisposto dall’Istituto per la durata massima di 3 anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028.

Il contributo è riconosciuto con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è erogato annualmente, in forma anticipata, per il numero di mesi interessati dall’attività imprenditoriale, tenuto conto delle disponibilità finanziarie.