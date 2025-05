Contributi figurativi per lavoratori part-time in aspettativa sindacale: nuovi chiarimenti Inps

Con Messaggio n. 1606 del 21 maggio l'Inps rivede e chiarisce le modalità di accredito della contribuzione figurativa per i lavoratori subordinati, con contratto part-time, che si trovano in aspettativa sindacale o politica e instaurano contemporaneamente un altro rapporto di lavoro subordinato part-time, anche con partiti politici o organizzazioni sindacali.

La revisione nasce dall'esigenza di non creare delle ingiuste penalizzazioni delle posizioni previdenziali dei lavoratori part-time che svolgano attività sindacale,

In considerazione anche dei recenti orientamenti della Corte di Cassazione l'Istituto ha precisato che, a prescindere dalla Gestione pensionistica di iscrizione, è ammesso, nel rispetto della durata massima dell’orario di lavoro e in misura del pro-quota, l’accredito della contribuzione figurativa del lavoro part-time da cui si è in aspettativa sindacale o politica e l’accredito della contribuzione obbligatoria dell’attività part-time svolta contestualmente con un altro datore di lavoro (che può essere anche un sindacato o un partito politico), a condizione dell’assenza di sovrapposizione di copertura assicurativa.

Pertanto, le indicazioni fornite con Messaggio n. 55 del 2 gennaio 2008 rimangono valide esclusivamente per i lavoratori dipendenti dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali con contratto di lavoro a tempo pieno collocati in aspettativa, qualora espletino al contempo un’attività lavorativa per conto di qualsiasi datore di lavoro con iscrizione a qualunque Gestione pensionistica.