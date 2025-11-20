Contratti di solidarietà: al via il recupero degli sgravi contributivi 2024

Con Circolare n. 143 del 14 novembre l'Inps autorizza le imprese a operare i conguagli per le riduzioni contributive relative ai contratti di solidarietà difensivi stipulati nel 2024.
Lo sgravio del 35% sulla contribuzione datoriale spetta alle aziende che hanno ridotto l'orario di lavoro superiore al 20%, per un periodo massimo di 24 mesi.
Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese che, al 30 novembre 2024, avevano in corso un contratto di solidarietà accompagnato da CIGS, nei limiti dei 30 milioni di euro stanziati annualmente.
La circolare conferma la cumulabilità dello sgravio con la Decontribuzione Sud e la Decontribuzione Sud PMI.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi
Chi siamo
Informativa Privacy e Cookie Policy
Informazioni legali
Carta dei servizi
Crea il tuo sito web professionale
GRATIS per il tuo sito
Lavora con noi
Pubblicità
Cerca con Google