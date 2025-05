Congedo parentale rafforzato: da quest'anno tre mesi retribuiti all'80%

Importanti novità riguardanti l’indennità di congedo parentale nella Circolare Inps n. 95 del 26 maggio.

A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 217), l’indennità per il mese di congedo parentale è stata elevata dall’attuale 60% all’80% della retribuzione. Inoltre, l’indennità di congedo parentale per un ulteriore mese sarà anch'essa portata all'80%, migliorando il sostegno economico per i genitori nei primi anni di vita del bambino.

Tre mesi di congedo parentale in più, dunque, da quest'anno, e con un'indennità più elevata. Ogni coppia genitoriale avrà infatti a disposizione tre mesi retribuiti all'80%, da utilizzare singolarmente o in condivisione, anche in forma alternata o simultanea.

Il congedo parentale di entrambi i genitori o del genitore solo risulta indennizzabile come di seguito:

un mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i sei anni di vita o entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;

un altro mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i sei anni di vita o entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;

un ulteriore mese, inoltre, è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i sei anni di vita o entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;

sei mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;

i rimanenti due mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale.

