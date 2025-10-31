Sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato pubblicato il Decreto del 29 settembre 2025 dello stesso Ministero, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la determinazione della riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile per l’anno 2025.
La riduzione prevista dall’articolo 29, comma 2, del Dlgs n. 244/1995, è confermata, per l’anno 2025, nella misura dell’11,50%.
La riduzione si applica ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti per gli operai a tempo pieno (40 ore settimanali) impiegati nel settore edile.
