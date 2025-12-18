Scade il prossimo 22 dicembre il termine per il pagamento delle eccedenze contributive 2025 (prima rata o rata unica) e/o del contributo di maternità 2025, da effettuarsi secondo la modalità scelta in sede di adesione al servizio PCE 2025.

A ricordarlo la Cassa dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNPADC), con un avviso pubblicato sul proprio sito internet.

Chi ha optato per la modalità PagoPa o MAV può generare l'avviso di pagamento accedendo al Servizio PPC all’interno dei Servizi Online e pagarlo secondo i consueti canali, anche con Carta di Credito Dottori Commercialisti, accedendo al Servizio MCC.

Chi, invece, ha optato per la modalità SDD, avrà l'addebito con valuta 22 dicembre 2025 (salvo buon fine) sulle coordinate IBAN indicate in fase di adesione al servizio PCE 2025.

Dal prossimo 23 dicembre sarà possibile presentare domanda di Regolarizzazione Spontanea (servizio DRS) per sanare l'eventuale tardiva comunicazione dei dati reddituali e/o il ritardato pagamento delle eccedenze, versando sanzioni ridotte rispetto a quelle ordinarie.