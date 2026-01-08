Cessione quinto pensioni: aggiornamento tassi I trimestre 2026

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento del Tesoro), con decreto n. 57950 del 23 dicembre 2025, ha indicato i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, rilevati dalla Banca d’Italia e in vigore dal 1° gennaio 2026 al 31 marzo 2026.

Nel Messaggio n. 3976 del 30 dicembre l'Inps ha rideterminato i valori dei tassi da applicarsi nel suddetto periodo per i prestiti da estinguersi con cessione del quinto dello stipendio e della pensione e i tassi soglia TAEG per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione in regime di convenzionamento.

Per la classe di età "Maggiore di 79 anni", precisa l'Istituto, i tassi soglia coincidono con i tassi soglia di usura.

Le modifiche sono operative a partire dal 1° gennaio 2026.