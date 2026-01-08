Banana+ 1100 - Clicca per maggiori informazioni!
Giovedì 8 gennaio 2026
Aggiungi ai preferiti

Cessione quinto pensioni: aggiornamento tassi I trimestre 2026

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
PDF

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento del Tesoro), con decreto n. 57950 del 23 dicembre 2025, ha indicato i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, rilevati dalla Banca d’Italia e in vigore dal 1° gennaio 2026 al 31 marzo 2026.

Nel Messaggio n. 3976 del 30 dicembre l'Inps ha rideterminato i valori dei tassi da applicarsi nel suddetto periodo per i prestiti da estinguersi con cessione del quinto dello stipendio e della pensione e i tassi soglia TAEG per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione in regime di convenzionamento. 
Per la classe di età "Maggiore di 79 anni", precisa l'Istituto, i tassi soglia coincidono con i tassi soglia di usura.

Le modifiche sono operative a partire dal 1° gennaio 2026
Fonte: https://www.inps.it

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Periodico iscritto alla USPI - Unione Stampa Periodici Italiana Unione Stampa Periodici Italiana
Installa l'applicazione AteneoWeb Mobile da Amazon Appstore Installa l'applicazione AteneoWeb da Android Google Play
INFO

Chi siamo
Informativa Privacy e Cookie Policy
Informazioni legali
Carta dei servizi
Crea il tuo sito web professionale
GRATIS per il tuo sito
Lavora con noi
Pubblicità
Cerca con Google
Mappa dei contenuti

SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS