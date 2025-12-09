SimpleProf 1100 - Clicca per maggiori informazioni!
Martedì 9 dicembre 2025
Cassa integrazione speciale operai agricoli per intemperie: indicazioni Inps

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
La legge n. 113/2025 ha introdotto disposizioni in materia di Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli (CISOA) al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche.
Gli operai agricoli assunti o licenziati nel 2025, possono accedere alla cassa integrazione per intemperie stagionali e i relativi periodi fruiti sono equiparati al lavoro ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola.

Chi rientra e chi no
Possono accedere all’indennità di disoccupazione agricola per intemperie stagionali gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) che abbiano prestato, nel 2025, almeno un giorno di lavoro effettivo, e gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) che siano iscritti negli elenchi annuali, riferiti al 2025, per almeno un giorno di effettivo lavoro.
Son invece esclusi gli operai agricoli dipendenti da cooperative e loro consorzi che, da gennaio 2022, accedono alla NASpI.

Tutti i dettagli nella Circolare Inps n. 149 del 3 dicembre, che definisce anche i requisiti contributivi, le modalità di calcolo dell’indennità e la retribuzione di riferimento.
