Cassa Commercialisti: nuovo contributo economico a sostegno del tirocinio professionale

La Cassa Dottori Commercialisti ha approvato un nuovo contributo economico a sostegno dello svolgimento del tirocinio professionale, con una dotazione complessiva di 5 milioni di euro per l’anno 2026.
Il contributo è destinato ai Dottori Commercialisti iscritti alla Cassa che rivestono il ruolo di Dominus, assumendo la responsabilità della formazione di uno o più tirocinanti.
Il contributo riconosciuto, indipendentemente dal proprio reddito, è pari a 500 euro mensili per ciascun tirocinante, per i mesi di tirocinio obbligatorio svolti nel corso del 2026.
I tirocinanti per i quali può essere presentata domanda devono risultare iscritti al Registro dei Praticanti, Sezione “Tirocinanti Commercialisti”, percepire una borsa di studio di almeno 1.000 euro mensili edessere pre-iscritti alla Cassa Dottori Commercialisti.
Come presentare la domanda
Le richieste dovranno essere inoltrate dai Dominus esclusivamente attraverso il servizio online DCT, che sarà reso disponibile nel 2026, secondo le seguenti finestre temporali:
Clicca qui per consultare il bando.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi
Chi siamo
Informativa Privacy e Cookie Policy
Informazioni legali
Carta dei servizi
Crea il tuo sito web professionale
GRATIS per il tuo sito
Lavora con noi
Pubblicità
Cerca con Google