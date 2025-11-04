'Carta dedicata a te': disponibile per i Comuni l'elenco definitivo dei beneficiari

Con Messaggio n. 3233 del 29 ottobre l'Inps, facendo seguito ai messaggi con i quali sono state fornite le indicazioni operative per l’accesso alla misura "Carta dedicata a te", comunica che dal 30 ottobre sono a disposizione dei Comuni, nell’apposito applicativo web, le liste definitive dei beneficiari. Gli operatori abilitati accederanno a tale applicativo tramite l’area tematica Accesso ai servizi “l’INPS e i comuni” (selezionando, dal menu “Servizi al cittadino”, la voce “Servizi” e poi “Carta dedicata a te”).

Nelle liste, suddivise per comune, ciascun beneficiario è abbinato al numero identificativo della carta assegnata da Poste Italiane SpA.

I comuni comunicheranno ai beneficiari l’assegnazione del contributo e, in presenza di nuovi intestatari, anche le modalità di ritiro delle carte presso gli uffici postali. Se il beneficiario risulta già destinatario della carta nell’anno precedente, l’importo dovuto sarà accreditato sulla carta precedentemente assegnata.

La carta deve essere ritirata presso gli uffici postali dall’intestatario o da un delegato.

Per il ritiro è necessario presentare il numero identificativo della carta e un documento di riconoscimento.