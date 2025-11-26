Report Azienda 1100 - Clicca per maggiori informazioni!
Mercoledì 26 novembre 2025
Bonus trasporti: nuovo codice Iban per la restituzione della somme indebitamente percepite

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
E' stato aggiornato il codice Iban per la restituzione degli importi indebitamente percepiti relativi al Bonus Trasporti.

Qualora ci si rendesse conto di aver richiesto il bonus senza averne diritto o in quanto destinatari di una richiesta di restituzione delle somme da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si dovrà utilizzare il nuovo codice IBAN IT71O0100003245BE00000001NK - destinatario: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - causale: “restituzione importo bonus trasporti 2022-2023 - nome, cognome e codice fiscale”.

La relativa quietanza dovrà essere trasmessa alla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali, Divisione III, all’indirizzo PEC restituzionebonus@pec.lavoro.gov.it.
Fonte: https://www.lavoro.gov.it

