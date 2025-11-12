Bonus psicologo, domande entro il 14 novembre

Il 14 novembre scade il termine per presentare la domanda per accedere al Bonus psicologo 2025, da effettuarsi esclusivamente per via telematica tramite il servizio dedicato.

Dalla pubblicazione delle graduatorie, i beneficiari del bonus avranno 270 giorni di tempo per usufruire del contributo tramite il codice univoco assegnato. Decorso tale termine, il codice verrà automaticamente annullato.

Da quest'anno, i beneficiari che non hanno effettuato almeno una seduta entro 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda, decadranno automaticamente dal beneficio.

La misura, ricordiamo, è stata introdotta dal D.lgs n. 228/2021 per fornire un sostegno concreto alle persone in condizione di depressione, ansia e stress tramite l’erogazione di un contributo per sostenere le spese relative alle sessioni di psicoterapia.

Le istruzioni operative per accedere alla misura sono contenute nella Circolare Inps n. 124 dell'11 settembre.