Bonus psicologo 2025: online le graduatorie definitive dei beneficiari

L'Inps ha pubblicato le graduatorie definitive dei beneficiari del Bonus Psicologo 2025, suddivise per Regioni e per la Provincia autonoma di Bolzano–Alto Adige. Gli utenti possono verificare la propria posizione accedendo al sito dell'Istituto, cercando “Bonus psicologo” e selezionando il servizio dedicato.

Le graduatorie sono state formulate sulla base dell’ISEE più basso e, in caso di parità, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, nel rispetto delle risorse stanziate.

Il bonus, ricordiamo, e stato introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del Dl n. 228/2021 per sostenere le spese relative alle sessioni di psicoterapia come sostegno a persone in stato di ansia, stress, depressione che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

Nel Messaggio n. 3708 del 5 dicembre 2025 l'Inps ricorda che il beneficiario ha 270 giorni di tempo dalla data di pubblicazione del messaggio, per usufruire del contributo; decorso tale termine il codice univoco assegnato è automaticamente annullato d’ufficio.

Come previsto dal decreto istitutivo del contributo, dalla stessa data di pubblicazione decorre il termine di 60 giorni entro cui deve essere effettuata almeno una seduta: in caso contrario, il beneficiario decade dal diritto e si procede allo scorrimento delle graduatorie.

Leggi il Comunicato Stampa dell'Inps.