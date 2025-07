Bonus nuovi nati: ampliato a 120 giorni il termine per la presentazione della domanda

Con Messaggio n. 2345 del 24 luglio l'Inps comunica che il termine per la presentazione delle domande di “Bonus nuovi nati” è ampliato a 120 giorni dalla data dell’evento (nascita o ingresso in famiglia del minore).

L'Istituto aveva fornito indicazioni in merito all’importo una tantum di 1.000 euro nella Circolare n. 76/2025, illustrandone anche i requisiti di accesso e fornendo le istruzioni per la presentazione delle domande.

Per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2025 al 24 maggio 2025 per i quali non è stata presentata la domanda entro il termine di 60 giorni, gli interessati possono presentare la domanda entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio, dunque entro il prossimo 22 settembre.