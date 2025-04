Bonus nuovi nati 2025: come presentare la domanda

La Legge di bilancio ha introdotto il Bonus nuovi nati, che consiste nell'erogazione di un importo una tantum di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025.

Nella Circolare inde n. 76 del 14 aprile l'Inps fornisce tutti i dettagli sulla misura, oltre alle indicazioni per la presentazione delle domande.

Per poter accedere al bonus i genitori richiedenti devono possedere, congiuntamente, determinati requisiti relativi, in particolare, alla cittadinanza, alla residenza e all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), che non deve essere superiore a 40.000 euro annui, escludendo dal calcolo le erogazioni relative all’Assegno unico e universale (AUU).

Le domande per ottenere il bonus dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla data di nascita o dalla data di ingresso in famiglia del figlio:

attraverso il servizio dedicato (che sarà comunicata dall'Inps con apposito messaggio)

tramite l'app Inps mobile

tramite il Contact Center multicanale

tramite gli istituti di patronato.

Tutti i dettagli nella Circolare.