Bonus asili nido: nuovi chiarimenti Inps sulla documentazione da allegare alla domanda

Con Messaggio n. 1014 del 25 marzo l'Inps ha comunica l’apertura del servizio per la presentazione delle domande per il "contributo asilo nido" e "contributo forme di supporto presso la propria abitazione" per l’anno 2025.

Nella Circolare dello stesso Istituto n. 60 del 20 marzo sono stati definiti i requisiti di accesso al contributo, gli elementi che ne determinano l’importo, le istruzioni per la presentazione delle domande, oltre alle indicazioni sulla documentazione che deve essere allegata per il rimborso del “contributo asilo nido”.

Nel recente Messaggio n. 1165 del 4 aprile l'Inps ha fornito precisazioni proprio in merito a quest'ultimo punto, chiarendo che, per il servizio di asilo nido reso da Istituti o scuole riconosciuti da pubbliche Amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale che beneficiano dell’esenzione dell’Iva, nonché della dispensa dall’obbligo di fatturazione, ai fini del riconoscimento del contributo, è possibile presentare, al posto della fattura, la ricevuta di pagamento emessa dalla struttura che eroga il servizio, che deve contenere: