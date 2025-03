Bonus asili nido: nuove indicazioni per l'accesso e la presentazione delle domande

Con Circolare n. 60 del 20 marzo l'Inps fornisce nuove indicazioni sulle agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati e per l’introduzione di forme di supporto domiciliare. I Gli aggiornamenti riguardano, in particolare, i requisiti di accesso al contributo e alla presentazione delle domande a partire dal 2025, anche in considerazione delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2025.

La domanda di contributo può essere presentata dal genitore di un minore di età inferiore ai 3 anni che sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea o, in caso di cittadino di uno Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

residenza in Italia;

con riferimento ai cittadini di uno Stato extracomunitario, requisiti o permessi di durata almeno semestrale, come: straniero apolide, rifugiato politico o titolare di protezione internazionale; iltitolare di Carta blu; il titolare di permesso di soggiorno per lavoro autonomo ecc;

Tutti i dettagli nella Circolare.