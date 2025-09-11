Banana+ - Clicca per maggiori informazioni!
Giovedì 11 settembre 2025
Bonus asili nido 2025: più strutture ammesse e domande con validità pluriennale

Dal 2025 il Bonus asili nido sarà interessato da importanti modifiche, che riguardano, in particolare, l’ampliamento delle strutture educative che danno diritto al beneficio e l'introduzione di domande con validità pluriennale.

Il bonus sarà esteso, oltre ai tradizionali asili nido pubblici e privati, a:

  • micronidi per bambini dai 3 ai 36 mesi;
  • sezioni primavera per bambini dai 24 ai 36 mesi;
  • servizi integrativi come spazi gioco per bambini, servizi educativi domiciliari e centri per bambini e famiglie.

Non saranno invece rimborsate le spese sostenute per i servizi diversi da quelli educativi o per la frequenza di strutture che erogano servizi diversi da quelli indicati dall’articolo 6-bis, decreto-legge 95/2025, tra cui quelle:

  • per servizi ricreativi;
  • per servizi pre-scuola e post-scuola;
  • per la frequenza di centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore.

Le domande presentate dal 1° gennaio 2026 avranno validità automatica per gli anni successivi, fino al compimento dei 3 anni del bambino, dopo la verifica annuale dei requisiti e avere effettuato la prenotazione delle mensilità per ogni anno solare.

Tutti i dettagli nella Circolare Inps n. 123 del 5 settembre.
Fonte: https://www.inps.it

