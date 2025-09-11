Bonus asili nido 2025: più strutture ammesse e domande con validità pluriennale

Dal 2025 il Bonus asili nido sarà interessato da importanti modifiche, che riguardano, in particolare, l’ampliamento delle strutture educative che danno diritto al beneficio e l'introduzione di domande con validità pluriennale.
Il bonus sarà esteso, oltre ai tradizionali asili nido pubblici e privati, a:
Non saranno invece rimborsate le spese sostenute per i servizi diversi da quelli educativi o per la frequenza di strutture che erogano servizi diversi da quelli indicati dall’articolo 6-bis, decreto-legge 95/2025, tra cui quelle:
Le domande presentate dal 1° gennaio 2026 avranno validità automatica per gli anni successivi, fino al compimento dei 3 anni del bambino, dopo la verifica annuale dei requisiti e avere effettuato la prenotazione delle mensilità per ogni anno solare.
Tutti i dettagli nella Circolare Inps n. 123 del 5 settembre.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi
Chi siamo
Informativa Privacy e Cookie Policy
Informazioni legali
Carta dei servizi
Crea il tuo sito web professionale
GRATIS per il tuo sito
Lavora con noi
Pubblicità
Cerca con Google