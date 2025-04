Beneficiari Assegno sociale: come comunicare i redditi percepiti nel 2020

Ai fini della concessione dell’assegno sociale, che viene corrisposto nel caso in cui il soggetto beneficiario dimostri di non avere un reddito superiore ad un determinato limite, la legge impone anche ai beneficiari di comunicare all’Inps la propria situazione reddituale qualora non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi all'Amministrazione finanziaria o non la comunichino integralmente.

A coloro che non hanno adempiuto al suddetto obbligo relativamente ai redditi percepiti nel 2020, l'Istituto comunicherà a breve, tramite raccomandata A/R, che in caso di ulteriore inadempimento all’obbligo di comunicazione reddituale, verrà avviato un procedimento di sospensione e successiva revoca della prestazione.

Nel Messaggio n. 1173 del 4 aprile viene chiarito che la comunicazione all'Inps dei redditi del 2020 può essere effettuata tramite la procedura telematica disponibile sul sito istituzionale, autenticandosi con la propria identità digitale, oppure usufruendo dei servizi offerti dagli istituti di patronato o da altri soggetti abilitati all'intermediazione con l'Inps.