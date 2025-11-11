Report Azienda 1100 - Clicca per maggiori informazioni!
Martedì 11 novembre 2025
Bando ISI 2024: entro il 14 novembre gli elenchi definitivi per l'ammissione

Entro il prossimo 14 novembre, saranno pubblicati gli elenchi cronologici definitivi (elenchi CD e NCD) relativi al Bando Isi 2024, con l’indicazione dello stato di ciascuna domanda.

Gli elenchi riporteranno, per ogni domanda, uno dei seguenti esiti::

  • S: Ammessa definitivamente (per le domande negli elenchi CD e NCD)
  • S-AMS: Subentrata in posizione utile per l'ammissibilità (per le domande negli elenchi CD)
  • N-DEC: Decaduta / Non convalidata (per le domande negli elenchi CD e NCD)
  • N: Definitivamente non ammissibile, per carenza di fondi (per le domande negli elenchi CD)

Le aziende subentrate (S-AMS) devono perfezionare la propria domanda, pena la decadenza della stessa, inviando la documentazione a suo completamento e il modulo A, nei termini che sono indicati nell’”Allegato Calendario scadenze ISI 2024” e con le modalità indicate dall’Avviso pubblico Isi 2024.
Fonte: https://www.inail.it

