Bando ISI 2024: entro il 14 novembre gli elenchi definitivi per l'ammissione

Entro il prossimo 14 novembre, saranno pubblicati gli elenchi cronologici definitivi (elenchi CD e NCD) relativi al Bando Isi 2024, con l’indicazione dello stato di ciascuna domanda.
Gli elenchi riporteranno, per ogni domanda, uno dei seguenti esiti::
Le aziende subentrate (S-AMS) devono perfezionare la propria domanda, pena la decadenza della stessa, inviando la documentazione a suo completamento e il modulo A, nei termini che sono indicati nell’”Allegato Calendario scadenze ISI 2024” e con le modalità indicate dall’Avviso pubblico Isi 2024.
