Bando ISI 2024: compilazione delle domande dal 14 aprile

L'Inail comunica che, dal 14 aprile fino al 30 maggio 2025, è aperta la procedura di compilazione e registrazione della domanda di partecipazione al Bando Isi 2024, attraverso il quale l'Istituto finanzia progetti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il bando ha l’obiettivo di incentivare le imprese alla realizzazione di progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori, nonché incoraggiare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli all’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per ridurre in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare l’efficienza e la sostenibilità complessiva e diminuire i livelli di rumorosità o il rischio infortunistico o quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica, con successiva conferma attraverso l’apposita funzione presente nella procedura per la compilazione della domanda online (sezione "Accedi ai servizi online"), di caricamento informatico della documentazione come specificato negli Avvisi regionali/provinciali.

Le date della procedura informatica sono pubblicate progressivamente nel Calendario scadenze ISI 2024.