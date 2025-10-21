Autoimpiego: al via la piattaforma per richiedere gli incentivi

E' attiva la piattaforma per richiedere gli incentivi per autoimpiego, previsti dagli articoli 17 e 19 del Decreto Coesione e destinati a giovani tra i 18 e i 35 anni che si trovano in condizioni di disoccupazione, inattività o fragilità sociale.
Accedendo alla pagina dedicata del sito di Invitalia è ora possibile presentare la richiesta di agevolazioni per l’avvio di nuove imprese, nuovi studi professionali o società tra professionisti.
Le agevolazioni finanziano la nascita di iniziative economiche avviate nel mese precedente alla data di presentazione della domanda e che sono inattive alla medesima data, che devono essere finalizzate ad avviare attività:
Due le forme di finanziamento alle quali è possibile accedere, previa valutazione del piano di impresa presentato:
Oltre al sostegno economico, sono previste attività formative e servizi di tutoraggio, coordinati dall’Ente Nazionale Microcredito, per favorire l’accesso alle agevolazioni Invitalia, promuovere la cultura d’impresa e garantire l’efficace realizzazione dei progetti finanziati.
