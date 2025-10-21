Autoimpiego: al via la piattaforma per richiedere gli incentivi

E' attiva la piattaforma per richiedere gli incentivi per autoimpiego, previsti dagli articoli 17 e 19 del Decreto Coesione e destinati a giovani tra i 18 e i 35 anni che si trovano in condizioni di disoccupazione, inattività o fragilità sociale.

Accedendo alla pagina dedicata del sito di Invitalia è ora possibile presentare la richiesta di agevolazioni per l’avvio di nuove imprese, nuovi studi professionali o società tra professionisti.

Le agevolazioni finanziano la nascita di iniziative economiche avviate nel mese precedente alla data di presentazione della domanda e che sono inattive alla medesima data, che devono essere finalizzate ad avviare attività:

di lavoro autonomo;

di ditta individuale;

di impresa in forma societaria;

libero-professionali, anche nella forma delle società tra professionisti.

Due le forme di finanziamento alle quali è possibile accedere, previa valutazione del piano di impresa presentato:

un voucher a fondo perduto di 30mila euro nelle regioni del Centro Nord, che aumentano a 40mila euro nelle regioni della Zona Economica Speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno. È anche prevista una maggiorazione di 10mila euro per le iniziative a maggior contenuto di innovazione/sostenibilità ambientale;

nelle regioni del Centro Nord, che aumentano a 40mila euro nelle regioni della Zona Economica Speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno. È anche prevista una maggiorazione di 10mila euro per le iniziative a maggior contenuto di innovazione/sostenibilità ambientale; un contributo calcolato percentualmente in relazione all’investimento previsto: il 65% per investimenti fino a 120mila euro, aumentati al 75% in area ZES; il 60% per investimenti tra 120mila e 200mila euro, aumentati al 70% in caso di richieste relative alle regioni del Mezzogiorno.

Oltre al sostegno economico, sono previste attività formative e servizi di tutoraggio, coordinati dall’Ente Nazionale Microcredito, per favorire l’accesso alle agevolazioni Invitalia, promuovere la cultura d’impresa e garantire l’efficace realizzazione dei progetti finanziati.

