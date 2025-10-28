Autoimpiego: accordo MLPS, Invitalia e ABI per conti vincolati e incentivi

E' stata firmata la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Invitalia e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) per la regolamentazione dei conti correnti vincolati, destinati all’erogazione dei voucher e dei contributi per l’autoimpiego, istituiti dal decreto Coesione grazie alle risorse del Programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021–2027, cofinanziato dai fondi europei.

Grazie alla convenzione, chi avvia un’attività d’impresa o professionale potrà aprire un conto corrente vincolato presso una banca aderente, sul quale transiteranno le risorse pubbliche erogate da Invitalia e le eventuali quote private di cofinanziamento. Lo strumento permetterà di effettuare pagamenti rapidi e tracciabili ai fornitori delle nuove iniziative economiche, evitando che i beneficiari debbano anticipare la liquidità necessaria per gli investimenti.

Le banche aderenti, oltre a gestire in modo trasparente le risorse pubbliche attraverso i conti corrente vincolati potranno offrire finanziamenti dedicati per la copertura, totale o parziale, della quota di mezzi propri necessaria ai pagamenti dei fornitori.

Entro 60 giorni dalla sottoscrizione gli istituti di credito renderanno operativa la convenzione, favorendo così un accesso più agevole agli incentivi, la riduzione dei tempi di erogazione e una maggiore fiducia tra beneficiari, istituzioni e sistema bancario.