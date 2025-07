Assegno Unico 2025: oltre 8 miliardi erogati

8,1 miliardi di euro sono stati erogati alle famiglia italiane, nei primi mesi del 2025, attraverso l’Assegno Unico e Universale. Questo importo si aggiunge ai 19,9 miliardi erogati nel 2024, ai 18,2 miliardi del 2023 e ai 13,2 miliardi relativi al 2022.

I dati emergono dall’ultimo aggiornamento dell’Osservatorio Statistico sull’Assegno Unico e Universale (AUU), che prende in considerazione il periodo da marzo 2022 a maggio 2025, e che include anche le informazioni sull’AUU destinato ai nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza fino alla fine del 2023.

Nel 2025, sono stati oltre 6,1 milioni i nuclei familiari a percepire l’Assegno, per un totale di quasi 9,7 milioni di figli.

A maggio 2025, l’importo medio mensile per figlio, considerando anche le eventuali maggiorazioni, si attesta a 169 euro. L'importo varia sensibilmente in base all’ISEE: si va da circa 57 euro per chi non lo presenta o supera la soglia massima (45.939,56 euro per il 2025), fino a 224 euro per chi rientra nella fascia ISEE più bassa (pari a 17.227,33 euro per l’anno in corso).