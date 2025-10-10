Artigiani e commercianti iscritti nel 2025: riduzione contributiva accessibile anche alle associazioni

Con messaggio n. 2449 del 7 agosto scorso l'Inps ha comunicato la possibilità, per i soggetti iscritti per la prima volta nell’anno 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, di presentare la domanda di riduzione contributiva del 50%, prevista dalla Legge di Bilancio 2025, specificando che, in fase di prima applicazione, la presentazione della domanda è consentita con i profili “cittadino” e “consulente/commercialista”.

Nel più recente Messaggio n. 2954 del 6 ottobre l'Istituto ha comunicato che è possibile presentare la domanda compilando il modulo “Riduzione 50% ART-COM 2025” presente sul “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), oltre che con i suddetti profili, anche con il nuovo profilo “associazioni”.

L'accesso con il profilo “cittadino”, precisa infine l'Inps, consente di inserire la domanda al solo titolare della posizione aziendale per sé stesso o per i componenti del proprio nucleo familiare, e ricorda che l’accesso può essere effettuato al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” > “Utilizza lo strumento”, autenticandosi con la propria identità digitale di tipo SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0.