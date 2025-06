Artigiani e commercianti: emissione avvisi bonari di agosto e novembre 2024

Il concordato preventivo biennale 2025-2026: lettera per il Cliente

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è uno strumento previsto dal Decreto Legislativo 13/2024 che permette a chi ha un’attività, come imprenditori, liberi professionisti o artigiani, per la quale si applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA), di accordarsi in anticipo con il Fisco sull’importo delle tasse da pagare.