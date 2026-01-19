APE Sociale confermata per chi matura i requisiti entro l'anno

La legge di bilancio 2026 ha previsto la proroga al 31 dicembre 2026 dell’APE Sociale per i lavoratori che maturino i requisiti entro tale data.
Pertanto l'Inps ha riaperto la possibilità di presentazione della domanda per la verifica dei requisiti di accesso all’anticipo pensionistico.
Le domande di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio possono essere presentate direttamente dagli interessati in possesso delle credenziali, tramite patronato o Contact Center Multicanale, secondo i seguenti termini di scadenza: il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, non oltre il 30 novembre 2026.
Le persone che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio siano già in possesso dei requisiti e delle condizioni previste devono presentare, contestualmente, anche la domanda di APE sociale al fine di non perdere i ratei di pensione.
Maggiori informazioni nel Messaggio Inps n. 128 del 14 gennaio.
