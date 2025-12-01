Al via le domande per decontribuzione contratti di solidarietà 2025

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunica l’apertura della finestra temporale utile per l’inoltro delle domande di riduzione contributiva per contatti di solidarietà industriali relative all’anno 2025.
La misura è destinata alle imprese che stipulino o abbiano in corso contratti di solidarietà difensiva di tipo A: per i lavoratori che in base a tale contratto siano interessati a una riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%, l'impresa può chiedere la riduzione del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.
Il termine per l’inoltro delle domande attraverso l’applicativo web sgravicdsonline, decorre dal 30 novembre fino al 10 dicembre 2025, previa autenticazione con credenziali SPID o CIE.
