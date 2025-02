Al via le domande di contributo relative al Fondo nuove competenze 2025

Con Decreto direttoriale n. 439 del 5 dicembre il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato l’Avviso Fondo nuove competenze - Competenze per le innovazioni , finalizzato ad accompagnare i processi di transizione digitale ed ecologica delle imprese , e a favorire nuova occupazione , attraverso il riconoscimento di un contributo al costo del lavoro dei soggetti coinvolti in percorsi formativi di accrescimento delle competenze.

Assegnazioni, Cessioni, Estromissioni agevolate immobili società e imprese individuali 2025: pacchetto software Pacchetto software per la gestione delle assegnazioni e cessioni agevolate degli immobili di società e relativa tassazione in capo alla stessa e ai soci.

Gestione, altresì, della estromissione agevolata degli immobili strumentali degli imprenditori individuali.



Per maggiori informazioni vedi le descrizioni relative ai singoli prodotti che compongono il pacchetto. a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

AUDIT-TOOLS: lo strumento elettronico per gestire la revisione legale. Versione 2025 Questa nuova versione di AUDIT-TOOLS, utile per la revisione dei bilanci 2024, raccoglie il testimone dalle versioni precedenti e, in un unico “tool”, gli strumenti minimi necessari per l’impostazione del lavoro di revisione sia per il revisore individuale che, da questa versione, per il sindaco e il collegio sindacale.



Attraverso Excel, il software consente di gestire in locale la revisione seguendo una metodologia collaudata del Dott. Antonio Cavaliere.

Ogni carta di lavoro (già referenziata) potrà, a scelta dell’utente, essere stampata ed archiviata oppure salvata in locale in formato elettronico. a cura di: Studio Dott. Antonio Cavaliere