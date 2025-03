Al via il Portale per le politiche attive del lavoro

Deducibilità costi auto non strumentali anno 2025 (periodo d'imposta 2024)

Foglio di lavoro MS Excel per il calcolo della deducibilità fiscale dei costi auto, utilizzabile per beni in proprietà, leasing, noleggio o comodato; in ambito aziendale o per uso promiscuo, con soggetto impresa o agente.

a cura di: Studio Meli e Studio Manuali