Adottate le linee guida sui fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua

Con la pubblicazione sul sito internet del Ministero del Lavoro del Decreto direttoriale n. 8 del 9 gennaio 2026, sono state adottate le "Linee Guida in materia di attivazione, funzionamento e vigilanza dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388”, e relativi allegati.
Le Linee guida, che sostituiscono la Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/2003 e la Circolare ANPAL n. 1/2018, sono entrate in vigore dalla data di pubblicazione del decreto.
I Fondi paritetici interprofessionali (FPI), la cui norma istitutiva è contenuta nell’articolo 118 della Legge n. 388/2000, sono stati introdotti allo scopo di finanziare gli interventi di formazione continua delle imprese che scelgono liberamente di aderirvi, versando il contributo obbligatorio dello 0,30% della retribuzione di ciascun lavoratore.
Le nuove Linee Guida hanno l’obiettivo di innovare e adeguare la disciplina esistente circa le modalità di attivazione, funzionamento e vigilanza dei suddetti Fondi, i quali sono tenuti a aderirvi, sviluppando, nell’ambito della propria autonoma statutaria, organizzativa e gestionale, il necessario livello di dettaglio, attraverso specifiche procedure, requisiti e atti di regolamentazione interna.
