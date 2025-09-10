Accertamento disabilità: dal 30 settembre solo certificato medico introduttivo per altre 9 province

Al via la seconda fase della sperimentazione che prevede l'utilizzo esclusivo del nuovo certificato medico introduttivo per l'accertamento della condizione di disabilità. La prima fase sperimentale, partita il 1° gennaio 2025, aveva coinvolto le province di Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste.

Il decreto legislativo 62/2024, ricordiamo, ha previsto un nuova modalità di avvio del procedimento valutativo di base per l’accertamento della condizione di disabilità, che prevede l’invio telematico all’Inps del certificato medico introduttivo, come unica procedura per la presentazione della domanda, che non deve essere più completata con l’invio della “domanda amministrativa” da parte del cittadino o degli Istituti di patronato o intermediari autorizzati.

Questa modalità di avvio del procedimento valutativo di base sarà operativa, a decorrere dal 30 settembre 2025, anche nelle province di Alessandria, Genova, Isernia, Lecce, Macerata, Matera, Palermo, Teramo e Vicenza.

Con Messaggio n. 2600 del 5 settembre l'Inps fornisce le prime istruzioni operative per la prosecuzione della fase sperimentale, introdotta dal decreto legislativo n. 62/2024, e comunica che tutti i certificati medici introduttivi, redatti fino al 29 settembre secondo le precedenti modalità nelle nove province interessate dalla seconda fase della sperimentazione, devono essere obbligatoriamente completati con l’invio all’INPS della domanda amministrativa entro tale data.

A partire dal 30 settembre 2025, nelle suddette 9 province, individuate dal decreto-legge n. 202/2024, l’avvio del procedimento per l’accertamento della condizione di disabilità dovrà avvenire unicamente tramite il nuovo “certificato medico introduttivo”.