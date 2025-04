5 per mille: online gli elenchi di ammessi ed esclusi 2024 ed elenco permanente 2025

Lo scorso 31 marzo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Direzione Generale per le Politiche del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese) ha pubblicato gli elenchi degli enti ammessi ed esclusi al beneficio del 5 per mille 2024, Gli elenchi sono aggiornati rispetto a quelli pubblicati in data 30 dicembre 2024 con lo scopo di ricomprendervi tutti gli enti aventi titolo in quanto in possesso dei requisiti richiesti ai fini dell’utile accreditamento al cinque per mille alla data del 31 dicembre 2024.

Pubblicato, inoltre l'elenco permanente 2025.

Entrambi gli elenchi sono pubblicati a questa pagina.