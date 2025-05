Voucher per consulenza in innovazione: prorogato il termine per la richiesta di erogazione saldo

Con Decreto Direttoriale del 5 maggio il Mimit ha disposto la proroga dei termini per la presentazione della richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni relative al voucher per consulenza in innovazione, il contributo per l’acquisto di consulenze specialistiche relative a processi di trasformazione tecnologica e digitale e i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi delle micro, piccole e medie imprese, previsto dall’articolo 1, commi 228, 230, e 231, della Legge n. 145/2018.

Al fine di consentire alle imprese e alle reti beneficiarie del voucher, a valere sulle risorse stanziate dalla stessa legge per l’annualità 2021, di disporre di un arco temporale più ampio per la chiusura delle attività progettuali, la predisposizione e l’invio al Ministero delle imprese e del made in Italy delle richieste di erogazione a saldo, il termine per la chiusura delle attività progettuali, la predisposizione e l’invio al Ministero delle imprese e del made in Italy delle suddette richieste è stato esteso da 15 a 18 mesi, da calcolarsi a decorrere dalla data del decreto cumulativo di concessione delle agevolazioni nel quale è inserito il soggetto beneficiario.

L’attribuzione del contributo è subordinata alla condizione che le consulenze specialistiche relative ai processi d’innovazione siano rese da società e manager qualificati iscritti in un elenco istituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico.