Visura Centrale Rischi elemento cruciale per la revisione e il controllo di continuità

Presidiare il tema della Centrale Rischi è di fondamentale importanza per tutte le imprese e professionisti.

In ottica di Revisione poi, la Visura della Centrale Rischi, pur non avendo natura certificativa, consente al sindaco e/o revisore di verificare se i rapporti bancari sono interamente e correttamente censiti in contabilità e se si evidenziano criticità tali da costituire un segnale di crisi. Dalla lettura della visura è infatti possibile evidenziare (con un riscontro esterno e qualificato) le modalità di utilizzo delle linee di credito, la loro struttura e duration ed eventuali sconfinamenti o deterioramento del rapporto.



AteneoWeb vi propone un rinnovato servizio d’analisi della Visura Centrale Rischi Banca d’Italia, realizzato in collaborazione con CR EXPERT, che può rappresentare un validissimo supporto, anche documentale, all’attività di revisione.



Il servizio ANALISI CR AVANZATA fornisce un'analisi approfondita con riclassificazione 36 mesi visura Centrale Rischi Banca d’Italia. Si compone di cinque sezioni tematiche in 50 pagine di reportistica espandibili a scelta con estrazioni di dettaglio (qui un report DEMO).





CLICCA QUI per accedere al servizio.