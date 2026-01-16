Vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici: focus dei Commercialisti

Analizzate le novità introdotte dai decreti ministeriali del 5 marzo 2025 sulla revisione, le ispezioni e la nuova modulistica.

Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato un documento di analisi sulle recenti novità normative in materia di vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici, con particolare riferimento ai decreti ministeriali del 5 marzo 2025 e all’aggiornamento della relativa modulistica.

I tre decreti, emanati dal Ministero delle imprese e del Made in Italy, ridefiniscono le modalità di svolgimento della revisione cooperativa e dell’ispezione straordinaria, introducendo nuove procedure e modelli di verbale, anche per le Banche di Credito Cooperativo, con l’obiettivo di rafforzare trasparenza ed efficienza dell’attività di vigilanza cooperativa.

Il documento inquadra le novità nel più ampio percorso di riforma del settore cooperativo, avviato anche attraverso il disegno di legge delega sulla vigilanza e sulle amministrazioni straordinarie, e anticipa ulteriori approfondimenti operativi che saranno pubblicati nelle prossime settimane.