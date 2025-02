Via libera definitivo al Milleproroghe 2025

Giovedì 20 febbraio la Camera dei deputati ha dato il via libera al Ddl di conversione del Dl n. 202/2024 (Decreto Milleproroghe) nel testo che era stato precedentemente approvato con modifiche al Senato.

Il provvedimento, approvato con 165 voti a favore, 105 contrari e 3 astenuti, contiene diverse novità, tra cui la riapertura della rottamazione quater per chi è decaduto, le polizze catastrofali e i contratti a termine.

Relativamente alla riammissione alla rottamazione quater (articolo 3-bis, commi 1 e 2) il nuovo testo prevede che i soggetti che, al 31 dicembre 2024, nell'ambito della definizione agevolata delle cartelle, sono decaduti dal beneficio per mancato, insufficiente o tardivo versamento di una rata, potranno essere riammessi inviando la dichiarazione entro il 30 aprile 2025, con modalità telematiche che l’agente della riscossione pubblicherà sul proprio sito internet entro 20 giorni dal dall’entrata in vigore della legge di conversione.

In tale dichiarazione in debitore sceglierà il numero di rate delle quali intende effettuare il pagamento (massimo dieci).