UTILITÀ BILANCIO E DICHIARAZIONI 2025: tools in Excel per il Professionista

Sulla rampa di lancio le istanze per l’accesso al tax credit per il Mezzogiorno che premia gli investimenti del 2025. La prima comunicazione deve essere inviata, direttamente dal contribuente o da un intermediario autorizzato alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, dal 31 marzo al 30 maggio 2025 .

Pacchetto di software in versione Cloud per la determinazione dei crediti d’imposta relativi alle spese per “Ricerca e Sviluppo”, “Innovazione Tecnologica” e “Design e Innovazione Estetica” sostenute nell’anno 2024 .

Assegnazioni, Cessioni, Estromissioni agevolate immobili società e imprese individuali 2025: pacchetto software in Cloud

Pacchetto software, in modalità cloud, per la gestione delle assegnazioni e cessioni agevolate degli immobili di società e relativa tassazione in capo alla stessa e ai soci.

Gestione, altresì, della estromissione agevolata degli immobili strumentali degli imprenditori individuali.



Per maggiori informazioni vedi le descrizioni relative ai singoli prodotti che compongono il pacchetto.

a cura di: AteneoWeb Cloud 3